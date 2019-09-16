Политика
Газета.RuПочему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
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В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда17:55
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Чемпионом мира по баскетболу стала Испания
Росбалт 15:57
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
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СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
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Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
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ТК Звезда вчера в 17:44
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Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
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N+1 13 сентября в 05:00
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Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
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РБК 13:58
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Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
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Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Финансы
Дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые за 7 лет
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РБК 13 сентября в 11:33
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Исследования выявили самые опасные для вождения песни
Специалисты из университета в Гуанчжоу выявили песни, которые оказывают наибольшее влияние на нервно-психическую устойчивость людей во время вождения автомобиля, создавая опасные условия поездок.
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Открыт предзаказ, за него дадут рубашку «Железной воли», облик Радовида «Защитник Севера», 25 премиальных бочек «Железной воли» и игровое поле корабля.
Cyber.sports.ru вчера в 14:10
Авто
Названа дата появления нового Land Rover Defender в РФ
Внедорожник Land Rover Defender нового поколения, представленный на Франкфуртском автосалоне 10 сентября, доберется до России во второй половине 2020 года.
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Американский сенатор предложил атаковать НПЗ Ирана
Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм предложил обсудить удары по нефтяным объектам Ирана как ответ на провокации.
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Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
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Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
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Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
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Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
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OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
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РБК 12:19
Политика
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Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
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В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15