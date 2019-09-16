Политика

Газета.RuГазета.RuПочему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ

Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
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