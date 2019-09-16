Политика
Газета.RuПочему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ
Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.
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В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Комсомольская правда17:55
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Гаджеты
Смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A представят 1 октября
1 октября производитель представит смартфоны Redmi 8 и Redmi 8A.
OAnews 12:16
Общество
Названа самая высокооплачиваемая профессия в России
В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.
Газета.Ru 14:14
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Политика
Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год
Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.
ТАСС 09:27
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CyberSport.ru 11:05
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Армия и оружие
В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости 17:41
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Политика
Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Здоровье
Роспотребнадзор решил выяснить, как питаются российские дети
Роспотребнадзор заявил о намерении провести проверку питания детей в Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и в Башкирии.
Московский Комсомолец 06:39
Политика
СМИ узнали о возможном «объединении» России и Белоруссии в 2021 году
Экономические системы России и Белоруссии частично объединятся с января 2021 года.
URA.Ru 19:28
Футбол
«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти
Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.
Красная весна 17:08
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости 13 сентября в 19:19
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Политика
В Германии заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Робби Шлунд – глава российско-германской группы в парламенте ФРГ, депутат от партии «Альтернатива для Германии» - заявил, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа.
Свободная Пресса 05:10
Армия и оружие
Боевики блокировали гуманитарный коридор в идлибской зоне деэскалации
Незаконные вооруженные формирования блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур» (45 км к юго-востоку от Алеппо) в идлибской зоне деэскалации.
Известия 15:48
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
Коммерсантъ вчера в 01:02
Политика
Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500
Коммерсантъ 17:50
Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Портимоненсе»
Футболисты "Порту" одержали гостевую победу над "Портимоненсе" в матче пятого тура чемпионата Португалии.
РИА Новости 15:31
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru вчера в 11:56