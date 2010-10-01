Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПочему Тедеско обыграет Семина. Пять причин

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Пока красно-белые больше недели работали в комфортном режиме, красно-зеленые совершили вояж в Турин и там 90 минут носились по полю на пределе возможностей.
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Здоровье

Симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни, названы онкологами

Ugpressa.ru вчера в 16:00
Политика

Губернатор Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высмеял план НАТО по захвату Калининграда, который в своем докладе описал старший научный сотрудника Джеймстаунского фонда Ричард Хукер.
Газета.Ru 06:58
Фигурное катание

Фигуристка Трусова рассказала о своей победе на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами, рассказала о своем выступлении в программе, передает Sport24.
РЕН ТВ 08:34
Армия и оружие

Трамп сообщил о помощи России в уничтожении лидера ИГ

Россия во время спецоперации США по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади пропустила вертолеты США над территорией Сирии, которую «она контролирует».
РБК 10:43
Происшествия

Лесовоз повредил газопровод в Североуральске

Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек.
ТАСС 11:50
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Футбол

Карпин сообщил о беременности жены

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН вчера в 03:22
Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-160 в ЮАР объяснили в ВКС РФ

Страна Советов on-line 24 октября в 11:00
Космос

Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран

По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
ТАСС 24 октября в 13:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Коммерсантъ 11:33
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

Super.ru вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Общество

Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР

Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Культура

Алла Пугачёва: «теперь я живу совсем другой новой жизнью»

Певица Алла Пугачёва заявила СМИ, что теперь она живет совсем другой жизнью, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:33
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Культура

29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»

Aobe.ru вчера в 11:35
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 25 октября в 08:10
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Общество

В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров

В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".
Московский Комсомолец 11:46
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Политика

Сенцов заявил о стыде за Зеленского после видео «я не лох»

Украинский режиссер Олег Сенцов опубликовал на своей странице в Facebook реплику, относительно появившегося накануне видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский эмоционально разговаривает с участниками добровольческого батальона в Золотом, которые препятствуют разведению сил.
Московский Комсомолец 06:59
Политика

Трамп написал загадочный пост в Twitter

Президент США Дональд Трамп разместил интригующий и эмоциональный пост в своём микроблоге, но не пояснил, что он имеет в виду.
News.ru вчера в 22:48
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
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Аргентинский футболист, нападающий украинского клуба «Динамо Киев» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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