Футбол
Спорт-ЭкспрессПочему Тедеско обыграет Семина. Пять причин
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско Третья причина — кадровая ситуация в «Спартаке».
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Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Армия и оружие
Трамп рассказал о роли России в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «отлично» повела себя, пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации самопровозглашенного «халифа», лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Футбол
ЦСКА — Динамо 0:0 (2-й тайм)
Главный арбитр Сергей Карасев обратился к помощи ВАР, изучил эпизод, после чего назначил пенальти в ворота «Динамо».
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
Игры
В сети появились изображения Diablo 4 и Overwatch 2
Футбол
Карпин оригинально объявил о очередной беременности жены
Главный тренер Ростова, Валерий Карпин, в очередной раз оригинальным образом объявил о беременности своей супруги в сети Инстаграм.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
Армия и оружие
Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Авто
Компания Toyota привезла в Россию VIP-минивэн Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую VIP-версию минивэна Hiace с 9-местным салоном повышенной комфортности.
Политика
Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Донбасса поспорил с бойцами добровольческого батальона.
Здоровье
В России выросли продажи антидепрессантов и успокоительных
Аналитики DSM Group сообщают о росте продаж психотропных средств в период с января по август на 12% по сравнению с прошлым годом.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Экономика
Силуанов распорядился разработать амбициозный план приватизации
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о разработке амбициозного плана приватизации, согласно его распоряжению Минэкономразвитию.
Общество
Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Армия и оружие
Курды покинули сирийско-турецкую границу
Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
Происшествия
Под Рязанью при пожаре погибли трое детей
Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела троих детей: девочек 2015 и 2019 годов рождения и их годовалого брата.
Шоу-бизнес
Тимати бросил недавно родившую Решетову и уехал на Мальдивы
Возлюбленная Тимати – модель Анастасия Решетова, несколько дней назад родила ему сына.
Хоккей
Победа в овертайме: ХК «Сибирь» обыграл магнитогорский «Металлург»
В воскресенье, 27 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» в непростом матче обыграла «Металлург» со счётом 3:2. Счёт игры на 9-й минуте первого периода открыли гости.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Первая партия препарата для детей, страдающих эпилепсией, "Фризиум" прибыла в Россию.
Футбол
Слуцкий рассказал о конфликте с оскорбившим его футболистом
Футболист, по словам свидетелей случившегося, сказал Слуцкому, что не хочет играть за его команду.