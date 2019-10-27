Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПочему Тедеско обыграет Семина. Пять причин

Локомотив — Спартак
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
2 фото
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско Третья причина — кадровая ситуация в «Спартаке».
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Тедеско может сравняться с Анчелотти и Симеоне. Только они выигрывали у Семина по три матча из трех

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