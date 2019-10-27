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Происшествия Под Рязанью при пожаре погибли трое детей Разбирая завалы, спасатели обнаружили тела троих детей: девочек 2015 и 2019 годов рождения и их годовалого брата.