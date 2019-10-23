Лига чемпионов
RT на русскомПочему «Зенит» проиграл «Лейпцигу» в ЛЧ
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
|8′
Вильмар Барриос
|25′
Ярослав Ракицкий
Тимо Вернер
Матеус Кунья
|46′
Конрад Лаймер
|49′
Марсель Забитцер
|59′
|65′
Олег Шатов
Йордан Осорио
Адемола Лукман
Юссуф Поульсен
|69′
|75′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
|82′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Конрад Лаймер
Диего Демме
|86′
|60%
|Владение мячом
|40%
|87%
|Процент точных передач
|66%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|4
|5
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|2
|6
|Отборы
|16
|10
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑4‑2
1
Гулачи
22
Мукиеле
5
Упамекано
4
Орбан
16
Клостерманн
7
Забитцер
44
Кампль
31
Демме
10
Форсберг
20
Кунья
9
Поульсен
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
4
Осорио
5
Барриос
27
Оздоев
20
Мак
22
Дзюба
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» на выезде уступил «Лейпцигу» в матче группового этапа Лиги чемпионов, проведя два разных тайма. В первом петербуржцы уверенно оборонялись и смело контратаковали, а второй — провалили. Переломить ход игры хозяевам помогли грамотные своевременные замены главного тренера Юлиана Нагельсмана.
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