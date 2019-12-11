Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuПочему «Зенит» вылетел из еврокубков

Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.
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И «Зенит» тоже остался без еврокубков 😢 А как же все хорошо для нас начиналось

Sports.ruвчера в 17:00

Хорошо, что «Зенит» проиграл: в нашем футболе пора что-то менять

МК-Спорт00:05

Живой орёл, гуляния фанов под надзором и боль Дзюбы. Фото вылета «Зенита» из ЛЧ

Чемпионат01:00

«Зенит» был близок к еврокубковой весне, но провалился в Лиссабоне

РИА Новости01:19

«Зенит» вылетел из еврокубков

ИноПроСпорт01:27

«Бенфика» в третий раз выбила «Зенит» из еврокубков

Спорт-Экспрессвчера в 18:26

Бенфика - Зенит: прогноз Евгения Веретенникова 10 декабря 2019

Ставка TVвчера в 10:03
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Политика

СК направил в суд дело экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет довел до суда уголовное дело бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в призывах к терактам в России через СМИ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 01:02
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел стрельбы ракетами «Калибр» в Черном море

Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
REGNUM 02:08
Общество

Спикера думы Екатеринбурга лишат денег на пиар

Депутаты думы Екатеринбурга внесут изменения в регламент представительного органа, которые наделят депутатов полномочиями по контролю над бюджетом думы на пиар.
URA.Ru вчера в 22:57
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Авто

В России появится новый сопроводительный документ на автомобили

RZN.info 08 декабря в 05:59
Политика

ООН не смогла подтвердить, что Иран стоял за атаками на саудовские НПЗ

ООН не смогла подтвердить, что атаки, произведенные в сентябре по нефтяным объектам Саудовской Аравии, произвела иранская сторона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад генсека ООН Совбезу.
РИА Новости вчера в 23:10
Кино

Netflix выпустила новый трейлер «Ведьмака», посвящённый Цири

На YouTube-канале компании Netflix 9 декабря вышел новый трейлер предстоящего сериала «Ведьмак».
REGNUM вчера в 04:44
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 11:06
Армия и оружие

Экипаж подлодки «Волхов» прибыл в учебный центр ВМФ

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» прибыл в один из учебных центров Военно-морского флота, рассказал главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
ТК Звезда вчера в 23:07
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс вчера в 04:16
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM 01:41
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 09 декабря в 07:49
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
News.ru вчера в 11:47
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество

В России появился хайтек-омбудсмен

Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Происшествия

Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем сел в Уфе

RT на русском вчера в 14:40
Футбол

Аршавин: при системе «осень-весна» результаты в еврокубках ухудшились

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
Чемпионат вчера в 18:18
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 19:21
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru вчера в 16:40
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известия вчера в 18:28
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства

Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Газета.Ru 09 декабря в 07:34
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM 00:04
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU вчера в 08:22
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Спорт

Комиссия атлетов WADA намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде

Комиссия атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерена избавиться от всех россиян на Олимпиаде и чемпионатах мира, которые включены в четырехлетний срок запрета выступления России на мировых соревнованиях.
Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
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