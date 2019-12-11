Лига чемпионов
Газета.RuПочему «Зенит» вылетел из еврокубков
Петербургский "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и занял последнее место в группе, не сумев обеспечить себе еврокубковую весну.
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И «Зенит» тоже остался без еврокубков 😢 А как же все хорошо для нас начиналось
Sports.ruвчера в 17:00
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