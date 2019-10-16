Спорт
Газета.RuПочему биатлонистка Подчуфарова сменила сборную России на Словению
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 27-летний призер чемпионата мира будет выступать за Словению. Всего год назад Подчуфарова объявляла о завершении карьеры и критически высказывалась о тренерском штабе сборной.
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Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Коммерсантъ 10:16
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Транспорт
Лоукостер «Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
В «Победе» сказали, стоимость перелетов подорожает с начала зимней авиации, после 28 октября. В среднем цена вырастет на 25 евро.
7 канал Красноярск 03:04
Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
ГЛАС.RU 01:38
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Политика
В ООН призвали Украину закрыть сайт «Миротворец»
Депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Daily Storm 12:08
Происшествия
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб
Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах.
ТАСС 08:47
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 14 октября в 03:18
Хоккей
Кравцов может покинуть «Рейнджерс» и вернуться в КХЛ
19-летний нападающий из системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов может вернуться в КХЛ.
Sport24.ru 08:38
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Футбол
Луис Адриано сделал своей девушке предложение в туалете
Девушка бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко сообщила, что футболист «Палмейрас» сделал ей предложение в туалете.
Бомбардир.ру 11:53
Армия и оружие
Эрдоган обвинил главу МИД Германии в непрофессионализме
Критика президента последовала после того, как глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о планах ограничить экспорт оружия.
Rambler News Service 12:56
ЖКХ
Для оплаты услуг ЖКХ курянам могут вернуть единую квитанцию
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ и поможет лучше оценивать свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям, в свою очередь, — контролировать рост тарифов.
ГТРК Курск вчера в 03:21
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей 07:18
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Здоровье
Названы опасные для организма человека средства от похмелья
Эксперты в области медицины и здоровья рассказали, как можно облегчить симптомы и какие способы потенциально опасны для организма человека.
Актуальные Новости вчера в 05:04
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Общество
В Госдуме рассмотрят законопроект о развитии виноделия
Новая редакция законопроекта «О развитии виноградарства и виноделия в РФ» будет внесена на рассмотрение депутатов Госдумы в среду, 16 октября.
Пятый канал 06:18
Общество
Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме
Илон Маск, глава компании SpaceX, планирует принять участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».
Блокнот Краснодар 05:29
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24