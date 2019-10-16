Спорт

Газета.RuГазета.RuПочему биатлонистка Подчуфарова сменила сборную России на Словению

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова решила сменить спортивное гражданство. Теперь 27-летний призер чемпионата мира будет выступать за Словению. Всего год назад Подчуфарова объявляла о завершении карьеры и критически высказывалась о тренерском штабе сборной.
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