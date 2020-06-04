Происшествия
Версия.ИнфоВ Норильске после аварии на ТЭЦ-3 загрязнено 180 тыс. кв. м
Разлив дизельного топлива объявлен ЧС федерального значения. После аварии на ТЭЦ-3 и разлития нефтепродуктов по водным объектам Норильска было возбуждено уголовное дело. Следствие уже установило площадь загрязнения, которое оценивается в 180 тыс. кв. м.
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Источник: масштабы экологической катастрофы в Норильске в разы страшнее официальных данных
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