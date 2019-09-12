Экономический рост в России не превысит в этом году одного процента, подсчитал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Не будет роста - не будут выполнены нацпроекты. Что делать в этой ситуации, обсуждали на Московском финансовом форуме.

Почему экономический рост в России не превысит даже одного процента

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