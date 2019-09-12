Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин рассказал о перспективах роста ВВП

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
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Почему экономический рост в России не превысит даже одного процента

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Кудрин: бюджет нацпроектов в 15 раз выше трат на здравоохранение

Московский Комсомолецвчера в 10:44
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

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Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
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Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
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В МИД России предупредили о возможности ядерной войны

12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.
МонаВиста вчера в 05:59
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Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе

Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
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Космос

На планете за пределами Солнечной системы обнаружен водяной пар

МИР 24 вчера в 00:12
Политика

Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Нидерланды скрывают статус Цемаха по делу MH17

Прокуратура Нидерландов отказалась говорить о статусе вернувшегося в Россию Владимира Цемаха, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, сославшись на "продолжающееся расследование".
Life.ru вчера в 21:08
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Каррера прокомментировал интервью Глушакова

Газета.Ru вчера в 06:56
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«Салават» и «Автомобилист» назвали составы на игру в Уфе

Sport24.ru вчера в 09:23
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
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Футбол

Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча с Болгарией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0), сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 11 сентября в 12:44
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Армия и оружие

Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии

Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.
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Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
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Экс-депутат Рады рассказал о царящем в «Нафтогазе» бардаке

В центральном офисе «Нафтогаза» царит настоящий бардак, а сама структура превратилась в «конвейер для отмывания денег», написал на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.
REGNUM 01:30
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Художник Никас Сафронов попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на вечер памяти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
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В США раздали Шнобелевские премии

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Леонид Богуславский продал долю в Ozon

Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:55
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Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кандидаты-демократы выступили за вывод войск США из Афганистана

РИА Новости вчера в 22:26
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Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной

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"В список проблемных домов региона, которые будут достраивать за счет федерального бюджета, вошли 27 площадок с 30 домами (одна из площадок включает в себя четыре дома)", - говорится в сообщении.
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