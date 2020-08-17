Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.В источнике
Подробнее о событии
Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00
Дума ТВ

Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

Дума ТВ03:17
АБН

Эксперты ждут 90 рублей за евро до конца недели

АБН03:07
Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблер02:39
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Экономика сегодня

Эксперт назвал грядущую неделю критически важной для курса рубля

Экономика сегодня03:34

Сельский хор из Калмыкии стал российским призером

Народный хор Ики-Бурульского многопрофильного центра культуры и искусства стал дипломантом lll-й степени всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Академические хоры и вокально-хоровые ансамбли».
Московский Комсомолец Калмыкия05:56

В России запретили движение АУЕ

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организаций.
Lenta.ru05:41
17

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
57