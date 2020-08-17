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Российская газета
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Протесты в Белоруссии и не думают утихать, что к концу недели стало сказываться на денежном рынке страны. Стоимость облигаций Белоруссии поползла вниз после ряда санкционных угроз со стороны лидеров ЕС.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблер02:39
Дума ТВ

Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

Дума ТВ03:17
АБН

Эксперты ждут 90 рублей за евро до конца недели

АБН03:07
Экономика сегодня

Эксперт назвал грядущую неделю критически важной для курса рубля

Экономика сегодня03:34
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00

В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
2

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от коронавируса

По словам Нейры, загрязнение воздуха, которое ежегодно уносит жизни 7 млн людей, негативным образом сказывается на легких и мешает работе защитных организмов, ускоряет течение хронических заболеваний легких и может повлиять на степень серьезности формы заболевания COVID-19.
Газета.Ru06:39
10

Под Новосибирском начали второй этап испытаний вакцины от коронавируса

В наукограде Кольцово, расположенном под Новосибирском, начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции, над созданием которой работали специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
MedikForum.ru07:26
312

Петтеру Нортугу предъявлены обвинения в хранении кокаина

Прокурор выдвинул двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам норвежцу Петтеру Нортугу обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина, сообщает норвежская газета Verdens Gang.
РИА Новости07:01
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
56

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22