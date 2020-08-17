Почему эта неделя станет критически важной для рубля
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Протесты в Белоруссии и не думают утихать, что к концу недели стало сказываться на денежном рынке страны. Стоимость облигаций Белоруссии поползла вниз после ряда санкционных угроз со стороны лидеров ЕС.В источнике
С чего всё началось
Почему эта неделя станет критически важной для рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
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