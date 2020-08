Слухи: «Интерстеллар» Кристофера Нолана получит сиквел

Согласно источникам сайта We Got This Covered, в условиях тяжелой ситуации с возрождением мирового проката, мейджор хочет восстановить свою финансовую копилку с помощью сиквелов к фильмам Кристофера Нолана.