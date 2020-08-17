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Российская газета
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Протесты в Белоруссии и не думают утихать, что к концу недели стало сказываться на денежном рынке страны. Стоимость облигаций Белоруссии поползла вниз после ряда санкционных угроз со стороны лидеров ЕС.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.
Российская газета23:00
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RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русском08:13
Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
АБН

Эксперты ждут 90 рублей за евро до конца недели

АБН03:07
Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблер02:39
Дума ТВ

Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

Дума ТВ03:17
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00

Эксперты заявили о риске скачка цен на электроэнергию к 2031 году

Программа модернизации старых ТЭС объемом 1,3 трлн рублей, рассчитанная на 2022-2031 года, может вызвать резкий рост цен на электроэнергию для населения, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на расчеты экспертов консалтинговой компании Vygon Consulting.
Интерфакс04:06
5

Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
118

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Сасман сказал, что в общей сложности он потратил 5415 долларов на техническое обслуживание седана Tesla Model S, причем самые значительные расходы составили 2215 долларов на новую информационно-развлекательную систему и 790 долларов на новый порт зарядки.
Про Кроссоверы03:49
1

Слухи: «Интерстеллар» Кристофера Нолана получит сиквел

Согласно источникам сайта We Got This Covered, в условиях тяжелой ситуации с возрождением мирового проката, мейджор хочет восстановить свою финансовую копилку с помощью сиквелов к фильмам Кристофера Нолана.
Киноафиша России05:17
5