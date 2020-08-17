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Российская газета
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.В источнике
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Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00
Дума ТВ

Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

Дума ТВ03:17
АБН

Эксперты ждут 90 рублей за евро до конца недели

АБН03:07
Рамблер

Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

Рамблер02:39
URA.Ru

Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Экономика сегодня

Эксперт назвал грядущую неделю критически важной для курса рубля

Экономика сегодня03:34

Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новости15 августа в 16:33
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Мишустин назвал безобразием проблемы с обустройством погранпереходов

Мишустин обратил внимание в целом на низкое кассовое исполнение программы, касающейся обустройства погранпереходов, отметив, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся "в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы", а выделенные средства перебрасываются на другие цели.
Интерфакс - Россия05:02