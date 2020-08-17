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Российская газета
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.В источнике
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Deita.ru

Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

Deita.ru04:15
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Эксперт назвал грядущую неделю критически важной для курса рубля

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Эксперт: текущая неделя станет критически важной для рубля

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Эксперты ждут 90 рублей за евро до конца недели

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Рублю предсказали обвал из-за протестов в Белоруссии

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Экономист предсказал резкий скачок доллара и евро

URA.Ru23:57
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

В Белоруссии не будет повторных президентских выборов, заявил действующий президент страны Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает «Sputnik Беларусь».
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Коммерсантъ04:34
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Мужчина устроил погром в отделении «Гемотеста» в Москве

Мужчина в пятницу в московском районе Марьино устроил погром в лабораторном отделении частной компании "Гемотест", угрожая персоналу физической расправой, сообщил РИА Новости административный директор ООО "Лаборатория Гемотест" Сергей Шумаров.
РИА Новости03:39
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В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду

Общественники уже отправили соответствующее письмо на имя главы МВД Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов выступил с инициативой лишать водителей прав на срок до пяти лет за управление транспортом в состоянии опьянения.
АМИТЕЛ01:29
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Мэрия Москвы запретит агрегаторам такси работать с нарушителями ПДД

В Москве в декабре мэрия запустит на портале госуслуг цифровой профиль водителей такси, который будет отслеживать наличие у него прав и штрафов за нарушение правил дорожного движения и режима труда и отдыха, и агрегаторы не смогут передавать таким водителям заказы.
Интерфакс03:28
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Задержаны напавшие на замгендиректора хлебокомбината в Подмосковье

Имя и профессия потерпевшей официально не раскрываются, но ранее источник в правоохранительных сообщал, что кислотой плеснули в заместителя генерального директора Ивантеевского хлебокомбината.
Известия03:40
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
РИА Новостивчера в 04:21
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