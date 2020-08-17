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Российская газета
Российская газета

Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль был довольно устойчивым на прошлой неделе, не отрываясь далеко от отметки 86 за евро и 73 за доллар.В источнике
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Следующая неделя станет для рубля критической – эксперт

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Эксперт назвал грядущую неделю критически важной для курса рубля

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Почему эта неделя станет критически важной для рубля

Российская газета23:00

Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Ъ: финансирование проекта «Искусственный интеллект» сократят в разы

Разработчики федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) решили в разы сократить его финансирование, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти.
РИА Новости01:57
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Министр признал критику Володина обоснованной и справедливой

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев считает обоснованной и справедливой критику спикера Государственной думы Вячеслава Володина относительно срыва сроков реализации нескольких программ.
Регион 6404:09
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