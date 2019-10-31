Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Наука Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.

Здоровье В Архангельской области упростили получение госуслуг для инвалидов В региональном парламенте в первом чтении принят законопроект, который упростит порядок получения ряда государственных и муниципальных услуг Например, налоговой льготы по транспортному налогу или бесплатной юридической помощи.

Политика Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».

Политика Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".

Общество Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.

Космос Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.

Технологии Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.

Политика Закрылось посольство Израиля в России Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.

Здоровье В поликлинику №1 Петропавловска теперь можно записаться предварительно В Петропавловской поликлинике №1 изменился порядок записи на плановый прием к узким специалистам: талоны можно получить по предварительной записи, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.

Футбол «Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.

Футбол «Урал» вновь одолел «Арсенал» в Кубке России Футбольный клуб "Урал" вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. Команда из Екатеринбурга взяла вверх над тульским "Арсеналом".

Происшествия Суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» Каковкин был первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию.

Общество Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».

Политика Столтенберг: «Двери НАТО открыты для Украины» Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе генсек НАТО Столтенберг напомнил, что Россия не имеет права вмешиваться и влиять на решение Украины стать членом Североатлантического альянса.

Политика Опубликована характеристика КГБ на Путина Владимир Путин — морально устойчив, исполнителен и дисциплинирован, сказано в характеристике КГБ на него. Об этом сообщает телеканал «78».

Культура Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».