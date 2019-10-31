Финансы

RT на русскомRT на русскомПочему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
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Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

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Доллар подешевел на 10 копеек

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Найден опровергающий представления о Вселенной объект

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Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.
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Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчину, подозреваемого в зверской расправе над ребенком, задержали - его ждет психиатрическая экспертиза.
Газета.Ru 16:49
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Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
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По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
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В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

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Опубликована характеристика КГБ на Путина

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Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

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