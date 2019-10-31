Финансы
RT на русскомПочему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту
Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
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Происшествия
Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
В Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа в городе Нарьян-Маре.
RT на русском 09:06
Экономика
Министр экономики Украины предложил снизить налоги
Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.
ИА Новороссия 28 октября в 04:50
Политика
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Финансы
Курс валют на завтра: доллар и евро ждёт снижение
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 31 октября.
Свободная Пресса вчера в 07:57
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Здоровье
Национальный календарь прививок будет дополнен
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
ГТРК Мурман 11:43
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Шоу-бизнес
Актриса Раиса Рязанова отмечает 75-летний юбилей
Актриса Раиса Рязанова в честь своего 75-летнего юбилея была приглашена в студию программы «Судьба человека».
OAnews 11:12
Происшествия
Отставной генерал полиции заказал убийство невестки
В Ставропольском крае задержали отставного генерал-майора полиции, подозреваемого в подготовке убийства невестки.
Lenta.ru 13:56
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Здоровье
Опасную для жизни рыбу из Тобольска поставляли в ХМАО
О, Сургут! вчера в 00:09
Экономика
Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству
Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Технологии
DJI представила складной дрон Mavic Mini
В 2016 году DJI выпустила свой первый складной дрон Mavic Pro, затем представила его уменьшенную версию Mavic Air, а теперь показала еще меньший по размеру и массе дрон Mavic Mini.
N+1 06:31
Общество
Акционеры совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина миллиард рублей
Daily Storm 29 октября в 08:20
Политика
Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру
«Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.
Известия 13:08
Происшествия
В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета
Правоохранительные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:05
Политика
Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете
Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru 12:14
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Отдельно составлен рейтинг фильмов, популярных в 2019 году: - Пользователи выше всего оценили "Оно 2" - продолжение истории о Пеннивайзе с повзрослевшими героями из первой части, а также ленты "Я иду искать" с Самарой Уивинг в роли невесты, которую заставляют играть в странную игру, и "Клаустрофобы" - о смертельном квесте, - рассказали РИА Новости в пресс-службе проекта.
Комсомольская правда 00:35
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27