Финансы

RT на русскомRT на русскомПочему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

США сделали ставку на слабый доллар. Как это отразится на курсе рубля

Life.ruвчера в 02:50

Почему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту

RT на русскомвчера в 09:36

Доллар дешевеет после снижения ставки ФРС США

ПРАЙМвчера в 05:27

Ставка ФРС США ослабила американскую валюту

Невские Новостивчера в 11:58

Курс доллара: что после новости дня от ФРС?

Свободная Прессавчера в 11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Российская газета 01:45
Происшествия

Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара

Убийство ребенка произошло в детском саду в Нарьян-Маре 31 октября во время тихого часа.
URA.Ru вчера в 18:06
Фигурное катание

Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции

ТАСС Спорт вчера в 17:19
Космос

Воодушевленные успехом миссии «Вояджер», ученые хотят построить «звездолет»

AstroNews.ru вчера в 09:52
Экономика

Долговая нагрузка в России достигла максимума

Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Технологии

Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России

Собственная спутниковая система телефонной связя появится в России.
Вечерняя Москва 03:08
Общество

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово.
Газета.Ru 02:51
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Общество

Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

РБК 30 октября в 03:43
Космос

Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Москва 24 02:33
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 30 октября в 01:04
Политика

НАТО призвало Россию вернуть Крым

В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 10:03
Финансы

Курс доллара снизился до 63,81 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля.
ТАСС вчера в 03:07
Культура

На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 вчера в 03:21
Общество

На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Гаджеты

Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года

Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews вчера в 04:17
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Происшествия

Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново

В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Кино

Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания вчера в 12:49
Футбол

Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»

В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Политика

Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 22:44
Общество

С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете

Начиная с 1 ноября, в силу вступают некоторые положения закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России, или, как его еще называют, закона о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 00:48
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное