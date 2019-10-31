Финансы
RT на русскомПочему изменение ставки ФРС США ослабило американскую валюту
Американская валюта подешевела на глобальном рынке после заседания топ-менеджмента центробанка Соединённых Штатов. Накануне комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в третий раз подряд снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5–1,75% годовых.
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Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Российская газета 01:45
Происшествия
Раскрыты новые детали жестокого убийства малыша в детсаду Нарьян-Мара
Убийство ребенка произошло в детском саду в Нарьян-Маре 31 октября во время тихого часа.
URA.Ru вчера в 18:06
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Космос
Воодушевленные успехом миссии «Вояджер», ученые хотят построить «звездолет»
AstroNews.ru вчера в 09:52
Экономика
Долговая нагрузка в России достигла максимума
Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Технологии
Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России
Собственная спутниковая система телефонной связя появится в России.
Вечерняя Москва 03:08
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Шокирующими назвал постпред России при ООН Василий Небензя детали избиения российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова силовиками в Косово.
Газета.Ru 02:51
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Экономика
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России
Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Политика
Депутат Рады расплакалась во время заседания
Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Общество
Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени
РБК 30 октября в 03:43
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 30 октября в 01:04
Политика
НАТО призвало Россию вернуть Крым
В октябре этого году спикер украинского МИД Катерина Зеленко объявила, что Украина готова к переговорам о восстановлении украинского суверенитета над Крымом, однако первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «вопрос принадлежности полуострова России решен раз и навсегда», передает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 10:03
Финансы
Курс доллара снизился до 63,81 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки и составил 63,81 рубля.
ТАСС вчера в 03:07
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Общество
На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
Предел для Подмосковья – увеличение платы на 4,1%, Санкт-Петербурга - 3,8%. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%. При этом в первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет.
ТВ Центр 30 октября в 11:20
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Гаджеты
Мировой рынок смартфонов показал первый рост за два года
Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка смартфонов в третьем квартале: отмечается, что отрасль впервые за два года продемонстрировала положительную динамику.
3DNews вчера в 04:17
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Происшествия
Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново
В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.
REGNUM 03:04
Кино
Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания вчера в 12:49
Футбол
Рашид Рахимов: «В Адиеве разочаровался. Бог ему судья»
В конце сентября Рахимов покинул пост главного тренера «Ахмата».
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»
Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости вчера в 22:44
Общество
С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Начиная с 1 ноября, в силу вступают некоторые положения закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России, или, как его еще называют, закона о "суверенном Рунете".
Газета.Ru 00:48
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38