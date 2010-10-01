Биткоин находится в начале новой волны роста, в результате которой его курс поднимется выше $100 000, считает CEO Pantera Capital Дэн Морхэд. В письме инвесторам он сообщил, что политика центробанков сделает очевидной разницу между фиатными валютами и криптовалютой с ограниченной эмиссией.

Футбол Гамаль рассказал, что тренер-расист не отпустил его в «Рубин» Египетский форвард Амр Гамаль признался, что главный тренер южноафриканского клуба "БИДВест Витс" Гевин Хант не разрешил ему перейти в "Рубин".Я был лучшим бомбардиром в команде, привел клуб к победе в кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки с ним.

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 14

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 5,9K

Шоу-бизнес Фото Надежды Кадышевой без фотошопа шокировало поклонников Люди в соцсетях любят рассматривать фото звезд без макияжа и фотошопа, а также с ретушью, чтобы иметь возможность сравнить снимки и обсудить звезд. 1

Армия и оружие Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".

Общество Вирусолог рассказал о скором выходе России на плато по COVID-19 Напомним, что 5 мая в России зафиксировали 10 102 новых заболевших COVID-19, при этом накануне, 4 мая, оперативный штаб сообщил о 10 581 новом случае, а 3 мая — о 10 633. 28

Общество В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 1,6K

Происшествия СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве Следователи возбудили еще одно уголовное дело против мужчины, напавшего на полицейского в Москве, он подозревается в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

Космос Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.

Общество В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот". 197

Футбол Представитель объединения болельщиков «Локо» рассказал, что будет на трибунах в случае ухода Семина Один из лидеров самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов поведал «СЭ» о действиях фанатов в случае ухода главного тренера железнодорожников Юрия Семина.