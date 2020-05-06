Экономика

РБКРБКПочему курс Bitcoin превысит $100 000. CEO Pantera Capital объяснил

Биткоин находится в начале новой волны роста, в результате которой его курс поднимется выше $100 000, считает CEO Pantera Capital Дэн Морхэд. В письме инвесторам он сообщил, что политика центробанков сделает очевидной разницу между фиатными валютами и криптовалютой с ограниченной эмиссией.
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Глава Pantera Capital: Bitcoin подорожает за уровень 500 тысяч долларов. Есть более скромные оценки

Clickchain.ru04:01

CEO Pantera Capital пояснил, почему курс Bitcoin превысит $100 000

Вечерний курьервчера в 09:25

Почему курс Bitcoin превысит $100 000. CEO Pantera Capital объяснил

РБКвчера в 05:45

Как изменится цена Bitcoin в 2020 году?

ГЛАС.RUвчера в 07:08
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
103
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,2K
Общество

Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом

Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35
1
Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
8
Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
16
Политика

Кремль анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором потребует реализации ранее принятых ограничений по борьбе с коронавирусной инфекции.
Карелинформ 00:34
3,3K
Общество

Меган Маркл и принц Гарри отмечают 1 год сыну Арчи

Сегодня наследнику принца Гарри и Меган Маркл исполнился 1 год.
Дни24 03:53
Общество

Роскачество проверило средства для мытья посуды

Роскачество проверило средства для мытья посуды и обнаружило ухудшение их качества, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:23
4
Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
205
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
47
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
7
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
115
Здоровье

В Амурской области подтверждено еще пять случаев коронавируса

За сутки подтвердили пять новых случаев. Сейчас заболевшие есть в восьми городах и четырех районах области.
RuNews24.ru вчера в 00:42
35
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
53
Общество

Юрьев день: что категорически запрещено делать 6 мая

С давних пор люди верили, что утренняя роса в Юрьев день обладает особенной силой, нужно умыться ею до рассвета, тогда человек будет не только здоров, но и красив и молод.
МТВ онлайн вчера в 22:43
4
Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
6
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний 04 мая в 06:00
16
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
57
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
168
Политика

Депутаты-коммунисты сохранили свои посты в парламенте Бурятии

После обеда стали известны результаты тайного голосования по Виктору Малышенко и Егору Олзоеву.
Информ Полис online 02:39
Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 33 новых случая коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 01:27
147
Общество

Еще четыре медработника в Петербурге скончались от коронавируса

Newia.ru 02:15
78
Политика

Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
RT на русском 03:33
Общество

60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
12
Общество

В России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 82 регионах.
Piter.tv 03:35
95
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Армия и оружие

США обнаружили в КНДР новый объект для запусков баллистических ракет

Строительство в КНДР нового объекта, позволяющего осуществлять запуски межконтинентальных баллистических ракет, обнаружили эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS), говорится в отчете организации, опубликованном 5 мая на официальном сайте.
ИА Красная Весна 02:21
Авто

Фотошпионы засняли кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Кузов нового серийного пикапа Hyundai Santa Cruz впервые удалось сфотографировать без камуфляжа.
Новые автомобили вчера в 11:35
3
Общество

В Свердловской области зафиксировано 76 новых случаев коронавируса

За весь период в регионе скончались три человека. За сутки в России подтверждено 10 559 новых случаев COVID-19 в 82 регионах.
Вечерние Ведомости 03:45
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