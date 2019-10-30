Шоу-бизнес
BFM.ruМаксим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa. По его словам, он расторг соглашения со всеми артистами своего лейбла без исключения. Весь контент отдан теперь уже бывшим артистам компании в безвозмездное пользование.
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 11:25
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Здоровье
Врач выступила против «лечения» боли в горле мороженым
Боль в горле мороженое особо не облегчает, я бы не рекомендовала, — передаёт ТАСС слова эксперта.
Life.ru 11:45
Наука
Красное мясо является наиболее вредным продуктом
Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
Век 11:24
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
Лидеры по качеству приема В топ государственных вузов по бюджетному приему со средним баллом ЕГЭ выше 80 вошло 25 учебных учреждений, в том числе 15 московских, шесть петербургских, два из Нижегородской области и по одному из Новосибирской области и Пермского края.
РБК 05:25
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
РИА Новости 10:27
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Актуальные Новости 08:11
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
Лидер болгарских «Русофилов» назвал высылку дипломата РФ частью задуманного извне сценария
Обвиненный по аналогичной статье лидер болгарского движения «Русофилы» Николай Малинов полагает, что все эти истории звенья одной цепи.
Политическая Экспертиза 02:34
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС 10:45
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Политика
Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
Москва и Вашингтон обсуждают вопрос восстановлении численность дипломатов в посольствах двух стран.
Комсомольская правда 11:48
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о совместном патрулировании России и Турции в Сирии
Ранее после длительных переговоров глав Турции и России стороны заключили меморандум, который привел к завершению турецкой военной операции в Сирии.
RuNews24.ru 08:59
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
RT на русском 12:21
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Известия 10:24
Происшествия
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера
Lenta.ru 12:23
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 28 октября в 12:38
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
ТАСС 08:05
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану технику и вооружение на 320 млн рублей
Россия безвозмездно передала армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью в 320 млн рублей.
Известия вчера в 02:15
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Известия 28 октября в 04:43