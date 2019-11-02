Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.

с чего всё началось

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

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