Общество

Российская газетаРоссийская газетаПочему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?

Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.
Аргументы и Факты31 октября в 17:03

Подробнее о событии

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

Российская газета01:25

Никогда не говори «Да»: как нельзя отвечать на незнакомые номера

ТК Звезда02:44

Эксперты пояснили, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

РЕН ТВ02:35

Эксперт рассказал, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

News.ru01:57

Россиянам объяснили, почему нельзя говорить «да» незнакомцам по телефону

ФАН04:21

Не говорите незнакомцу «да»: В России набирает обороты новый вид кибермошенничества

Царьград02:20

Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?

Аргументы и Факты31 октября в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Футбол

Слуцкий заявил, что Хонда может подписать контракт с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что японский полузащитник Кейсуке Хонда может стать игроком его команды.
RT на русском 04:56
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс 03:25
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол

Ибрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро

Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.
ODDS.ru 05:56
Технологии

Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи

Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Происшествия

Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка

Городской суд Нарьян-Мара отправил в СИЗО на два месяца охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Ненецкому автономному округу.
Коммерсантъ 05:55
Общество

NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»

VSE42.RU 31 октября в 06:36
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Футбол

Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

Испанскому голкиперу «Лидса» Кико Касилье грозит многоматчевая дисквалификация.
Metaratings 03:40
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Киберспорт

В Dota 2 появился быстрый поиск игр

Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Армия и оружие

Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Армия и оружие

30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
Мурманский вестник вчера в 06:03
Происшествия

В Сургуте живодер выбросил в лесу 28 кошек

На окраине города в овраге обнаружены 28 кошек. Все они лежали возле трассы, прижавшись друг к другу. ⠀ Их нашла супружеская пара.
Новости Югры 03:19
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Политика

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес

Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews вчера в 02:10
Шоу-бизнес

Фадеев ответил на слухи о романе с Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев устал от слухов о его романе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной (Molly).
Телеканал 360° 04:56
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Футбол

Стали известны стартовые составы матча «Уфа» — «Локомотив»

Опубликованы стартовые составы команд матча 15-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив».
Матч ТВ 06:00
Происшествия

Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье

Известия 06:06
Футбол

«Динамо» и «Ахмат» показали стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» опубликовали стартовые составамы на матч 15-го тура РПЛ.
ProstoProSport 06:07
Политика

Как турки спасли американцев в Корее

Анкара направила в Корею на помощь США пятитысячную пехотную бригаду под кодовым названием "Северная Звезда".
Вестник Кавказа 31 октября в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное