Общество
Российская газетаПочему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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с чего всё началось
Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.Аргументы и Факты31 октября в 17:03
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Правда ли, что нельзя говорить «да», когда звонят с незнакомого номера?
Аргументы и Факты31 октября в 17:03
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика
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РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Позднее глава Минпромторга рассказал в интервью ТАСС, что страны подписали "мягкий" (не обязывающий, без уплаты аванса) контракт на поставку десяти самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства.
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Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Хоккей
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Шоу-бизнес
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Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
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Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
RT на русском 01:51
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия
Лидию Вележеву сняли с рейса из-за скандала на борту самолета
Заслуженная артистка РФ устроила дебош на борту самолета, собирающегося вылететь из Москвы в столицу Израиля.
7Дней.ру 30 октября в 07:30
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Музыка
Шнуров разгромил выступление уральца на шоу «Голос»
Во время слепого прослушивания 32-летний исполнитель Олег Шадрин спел песню Владимира Кузьмина «Как ты живешь без меня».
URA.Ru 01:25
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
ТАСС вчера в 10:06
Армия и оружие
Поставлявшие оружие боевикам в Сирию москвичи оказались кондитерами
В 2016 году знакомый предложил им поставлять в Турцию тепловизоры для охотничьего оружия, прицелы, бинокли и монокуляры.
Lenta.ru 01:07
Здоровье
Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
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Космос
Итоги испытаний робота «Фёдор» обсудят на конференции в Звёздном городке
Круглый стол, посвящённый перспективам использования роботехнических систем в космосе, пройдёт в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке.
REGNUM 01:54
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
BFM.ru вчера в 11:19
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 14:33
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установят штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
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Происшествия
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
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Политика
Цемах заявил о давлении спецслужб Украины из-за показаний по делу MH17
Свидетель по делу крушения малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах обвинил украинские спецслужбы в том, что те оказывали на него давление, чтобы добиться "правильных" показаний по делу о крушении Boeing MH17, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество
Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве
В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс 3 градусов.
РБК 04:17