Пользователи социальных сетей жалуются на шквал звонков с незнакомых номеров. На том конце провода не называются службой безопасности банка и не просят назвать CVC-код от пластиковой карты или пароль от онлайн-банка. А только задают странные вопросы.

с чего всё началось

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.

Происшествия Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.

Общество Минстрой представил индекс качества городской среды Результаты подсчета первого индекса качества городской среды в России показали, что лишь 23% городов страны имеют благоприятную среду.

Происшествия Пьяная российская школьница разгромила дом топором В Гатчине Ленинградской области 15-летняя школьница устроила погром в многоквартирном доме.

Происшествия СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.

Футбол Гвардиола: «Скаутский отдел важнее тренеров и игроков» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о значимости скаутов в работе клуба.

Политика «Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Здоровье Минздрав установил рекомендованный уровень суточного потребления соли Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, и установила рекомендованную суточную норму потребления соли.

Политика Россия ответила на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к РФ с призывом вернуть Крым под контроль Украины.

Футбол Ибрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.

Общество В Москву идет субтропическое тепло Теплые воздушные массы с Балканского полуострова отложат наступление климатической зимы в столичном регионе на вторую половину ноября.

Хоккей Окончательный состав молодёжной сборной России на суперсерию-2019 2 ноября состав молодёжной сборной России отправился в Канаду для участия в суперсерии, сообщает официальный сайт ФХР.

Культура Adult Swim показал рекламу Death Stranding с Риком и Морти, в которой решается участь младенца Ролик приурочен к выходу Death Stranding, который состоится 8 ноября для PS4, и старту четвертого сезона «Рика и Морти» 10 ноября.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.