с чего всё началось

По информации компании Group-IB, плеером пользовалось почти 80% российских нелегальных онлайн-кинотеатров, пишет портал TorrentFreak. На 50 крупнейших пиратских сайтов ежемесячно заходит почти 90 млн уникальных пользователей, количество визитов достигает 395 млн в месяц.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Политика Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки» Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Политика Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе Расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, заявил и.о. посла США на Украине Билл Тейлор перед конгрессом.

Здоровье В Башкирии разработали план по снижению младенческой смертности За первые шесть месяцев нынешнего года умерли 142 ребёнка – это примерно шесть случаев на тысячу детей.

Армия и оружие Пентагон разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана Министерство обороны США приступило к разработке плана полного вывода американского военного контингента с территории Афганистана на случай внезапного решения американского президента Дональда Трампа.

Футбол «Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Интернет В WhatsApp появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.

Происшествия В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января, он обвиняется в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке.

Экономика ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма» При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.

Политика Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.

Авто Дизайн Honda Jazz рассекречен до премьеры Официальный дебют нового Honda Jazz состоится 23 октября 2019 года.

Политика Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Политика Зеленская надела неуместное платье на интронизацию императора Японии Пользователи Сети раскритиковали платье супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены, которое она надела для церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Здоровье Опрос показал, сколько россиян принимают витамины Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя несколько дней после родов Анастасия Решетова похвасталась фигурой после родов. В инстаграм сториз она опубликовала фото в зеркале.