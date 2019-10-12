Экономика

Tochka ZренияTochka ZренияПочему обрушились акции Яндекса

Как сообщила в пятницу газета Ведомости, котировки Яндекса на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38.
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Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Эхо Москвывчера в 13:30

«Яндекс» за понедельник отыграл несколько процентов из девятнадцати, потерянных в пятницу

BFM.ruвчера в 23:36

Акции «Яндекса» не смогли отыграть рекордное падение

News.ruвчера в 15:51

Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

Коммерсантъвчера в 13:18

«Иностранцев мы изгоняем». Как государство может разрушить бизнес «Яндекса»

Дождь06:43

Акции «Яндекса» подорожали на 5% на открытии NASDAQ

Ведомостивчера в 10:33

Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Здоровье

В больнице Улан-Удэ установили уникальный в России томограф

Байкал-Daily 03:55
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Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Армия и оружие

В отношении Минобороны и Минэнерго Турции США ввели санкции

Как сообщал «Кавказ Пост» со ссылкой на блогеров, военная операция в Сирии может принять затяжной характер, и не исключено втягивание в нее Кавказа.
Кавказ Пост 02:54
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности преступников в масках

Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Общество

Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 04:05
Технологии

Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика

Компания Sikorsky представила проект вертолёта-разведчика.
Актуальные Новости 04:21
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Киберспорт

Трейлер фанатского проекта Stalker: Legacy of Times

Вышел трейлер Stalker: Legacy of Times.
Cyber.sports.ru 04:31
Политика

Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Известия 02:56
Общество

Олимпийскую чемпионку Татьяну Тотьмянину госпитализировали в Москве

РБК 06:59
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Lenta.ru 01:35
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Овечкин признан 3-й звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»

Sport24.ru вчера в 20:43
Общество

Из галереи Сан-Франциско за 32 секунды украли гравюру Сальвадора Дали

РБК 06:32
Общество

Telegram может отложить запуск собственной криптовалюты

Как сообщает ToDay News Ufa источник The Bell, запуск собственной криптовалюты Telegram может быть временно перенесен.
ToDay News Ufa 13 октября в 09:54
Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова 13 октября в 21:40
Спорт

NYT: Россия признала подмену результатов допинг-проб звёздных спортсменов

Всего были изменены результаты по тысячам проб. Это может усложнить шансы России избежать нового наказания от ВАДА.
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Происшествия

Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении в Красноярске

RT на русском 03:34
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
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Realme представил свой первый настоящий флагман Realme X2 Pro

Astera 06:30
Политика

Китай и США пришли к консенсусу по торговле — МИД КНР

Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении.
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Экономика

В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Коммерсантъ 05:20
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество

Почти 1,5 млн детей ежегодно умирают из-за невымытых рук

Инфорос 05:22
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 00:30
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