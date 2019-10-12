Экономика

Tochka ZренияTochka ZренияПочему обрушились акции Яндекса

Как сообщила в пятницу газета Ведомости, котировки Яндекса на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%. Стоимость одной акции компании по состоянию на 9.45 по местному времени (16.45 мск) составляла $31,2, падение – $4,38.
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«Иностранцев мы изгоняем». Как государство может разрушить бизнес «Яндекса»

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Котировки «Яндекса» упали более чем на 20%

Известия11 октября в 17:33
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
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Видео с места обрушения жилого дома в Приморье опубликовано в Сети

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Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
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Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
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Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

Газета.Ru 12 октября в 04:45
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Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
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Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
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В Белоруссии по запросу США задержана россиянка

"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
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Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
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Комментируя участие в Олимпийском турнире 2020 года, Медведев рассказал, что настраивается на завоевание золотой медали.
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В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
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Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru вчера в 06:28
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Киев стягивает бронетехнику к участку разведения сил в Петровском

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Представители красноярской полиции подчеркивают, что ни о каком покровительстве в его адрес не может быть и речи.
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Сын Пласидо Доминго примет участие в московском концерте

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Евросоюз поддержал таинственный план Украины по Донбассу

Европейские страны одобрили план по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который представил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
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Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
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Происшествия

В Орске задержан мужчина, который признался в убийстве матери

Житель Орска (Оренбургская область) признался в убийстве собственной матери, тело которой он расчленил и вынес в сумке в мусорный контейнер.
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В Рязанской области вместо НТВ показали порно

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На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие

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Газета.Ru 06:36
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Экс-глава Ми-6 Джон Соэрс верит в существование инопланетян

В ходе интервью журналистам Daily Star экс-глава службы отметил, что верит в реальность инопланетных существ.
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Футбол

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Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым

Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
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Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
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Родители возмутились идеей властей Саратова создать маршруты до школ, которые детям запретят нарушать

Детям запретят от них отклоняться, в ином случае от родителей потребуют объяснение. Родители уже возмутились нововведением чиновников.
Росбалт 08:27
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Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
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