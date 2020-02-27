Союз обеспокоен и возможным снижением качества пива: при замене зерном более чем 20% солода производители используют промышленные ферменты, которые могут попадать в готовый продукт, пишет Бриман. Дурдыев возражает: ферменты в процессе кипячения сусла разрушаются.

с чего всё началось

Пивовары вполне обоснованно забеспокоились возможным смягчением требований к содержанию солода в пиве, да и в отношении иных послаблений в технологии его производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя просьбу не менять требования содержания солода в пиве.

Почему пивовары просят не менять требования содержания солода в пиве

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