Экономика
РБКПочему российские компании выводят акции с биржи
Есть ли интерес к IPO Последние публичные размещения акций в России состоялись в 2017 году. С тех пор российские компании на биржу почти не выходили, хотя в 2019 году IPO на Нью-Йоркской бирже провел HeadHunter.
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с чего всё началось
Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.РБК01:01
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Политика
Путин не стал говорить с Зеленским до начала «нормандского саммита»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласилась проводить двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала четырехсторонних переговоров в «нормандском формате».
Спорт
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина
В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Кино
В Disney задумали снять спин-офф «Аладдина» с белым актером
Пользователи социальных сетей активно критикуют студию Disney за намерение снять спин-офф фильма «Аладдин» с белым актером в главной роли.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Политика
Активистки Femen выбежали топлес перед Елисейским дворцом
В Париже две активистки движения Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом, где сегодня должна состояться встреча лидеров стран "нормандской четверки".
Политика
Глава Оренбурга подал в отставку
Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный продукт для детей
Врач порекомендовал исключить из меню не только сладкие напитки, но еще чипсы, фастфуд и содержащие транс-жиры продукты.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Общество
Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год
Происшествия
В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве сестры
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Авто
Названа рублевая стоимость дизельного Mercedes-Benz G 350d
Компания Mercedes-Benz объявила старт продаж ещё одной дизельной модификации нового G-Class — G 350d.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Происшествия