Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.

с чего всё началось

Есть ли интерес к IPO Последние публичные размещения акций в России состоялись в 2017 году. С тех пор российские компании на биржу почти не выходили, хотя в 2019 году IPO на Нью-Йоркской бирже провел HeadHunter.

Почему российские компании выводят акции с биржи

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