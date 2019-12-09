Экономика

РБКРБКПочему российские компании выводят акции с биржи

Есть ли интерес к IPO Последние публичные размещения акций в России состоялись в 2017 году. С тех пор российские компании на биржу почти не выходили, хотя в 2019 году IPO на Нью-Йоркской бирже провел HeadHunter.
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с чего всё началось

Почему российские компании выводят акции с биржи

Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
РБК01:01

Подробнее о событии

Компании из России начали выводить акции с биржи

Инвест-Форсайт09:34

Российские компании выводят акции с биржи

МонаВиста04:45

Российские компании предпочитают привлекать долги, а не акционеров

Красная весна02:05

Компании России выводят акции с бирж

ГЛАС.RU02:01

Почему российские компании выводят акции с биржи

РБК01:01
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Политика

Путин не стал говорить с Зеленским до начала «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не согласилась проводить двусторонние переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала четырехсторонних переговоров в «нормандском формате».
REGNUM 11:30
Спорт

WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
РИА Новости 06:08
Общество

Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Известия 09:11
Общество

Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам

Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
BFM.ru 11:45
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление по поводу своего магазина

В сентябре прошло торжественное открытие, магазин занимался как одеждой, так и аксессуарами, но прошло всего три месяца и что-то явно пошло не по плану, раз уж Анна решила отречься от перспективного бизнес-проекта.
Телепрограмма вчера в 10:53
Кино

В Disney задумали снять спин-офф «Аладдина» с белым актером

Пользователи социальных сетей активно критикуют студию Disney за намерение снять спин-офф фильма «Аладдин» с белым актером в главной роли.
Культуромания 10:16
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Активистки Femen выбежали топлес перед Елисейским дворцом

В Париже две активистки движения Femen устроили акцию перед Елисейским дворцом, где сегодня должна состояться встреча лидеров стран "нормандской четверки".
Вести.Ru 08:39
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Дмитрий Кулагин покинет пост главы Оренбурга.
Коммерсантъ 07:21
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный продукт для детей

Врач порекомендовал исключить из меню не только сладкие напитки, но еще чипсы, фастфуд и содержащие транс-жиры продукты.
Твой Континент 07:27
Общество

В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер

Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
ТАСС 10:47
Общество

Волгоградский астролог составила карьерный гороскоп на 2020 год

Вечерний Волгоград 08:21
Происшествия

В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве сестры

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:15
Происшествия

Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
ТАСС 07:52
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Происшествия

Фигуранта дела «27 июля» Малышевского приговорили к трем годам колонии

РБК 13:00
Авто

Названа рублевая стоимость дизельного Mercedes-Benz G 350d

Компания Mercedes-Benz объявила старт продаж ещё одной дизельной модификации нового G-Class — G 350d.
Motor 04:43
Политика

Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Красная весна вчера в 06:42
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Вести.Ru 03:30
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии

Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
РИА Новости 04:13
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Сам Путин ранее рассказал, что уже с первого срока работы на посту президента размышлял о преемнике, но решающее слово в этом вопросе принадлежит избирателям.
РИА Новости 12:54
Политика

Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм

Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
RT на русском 11:52
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09:37
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители

Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
ФедералПресс вчера в 14:58
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
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