Экономика

РБКРБКПочему российские компании выводят акции с биржи

Есть ли интерес к IPO Последние публичные размещения акций в России состоялись в 2017 году. С тех пор российские компании на биржу почти не выходили, хотя в 2019 году IPO на Нью-Йоркской бирже провел HeadHunter.
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с чего всё началось

Почему российские компании выводят акции с биржи

Дорогие акции и дешевые долги Акционерный капитал российских компаний стал дорожать после 2014 года на фоне санкций, неопределенности относительно темпов экономического роста, внутреннего и внешнего спроса, отмечает Кузнецов.
РБК01:01

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Почему российские компании выводят акции с биржи

РБК01:01

Российские компании выводят акции с биржи

МонаВиста04:45

Российские компании предпочитают привлекать долги, а не акционеров

Красная весна02:05

Компании России выводят акции с бирж

ГЛАС.RU02:01

Компании из России начали выводить акции с биржи

Инвест-Форсайт09:34
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Политика

Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике из трех пунктов

Лидеры стран нормандской четверки приняли по итогам саммита в Париже коммюнике.
Lenta.ru 17:44
Наука

Договор между странами помог приостановить глобальное потепление

Договор между странами, подписанный в 1987 году, помог приостановить глобальное потепление на Земле.
Актуальные Новости 17:01
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
ТК Звезда 13:31
Политика

В Париже сегодня пройдёт первая за три года встреча в так называемом «нормандском формате»

На саммите нормандской четвёрки впервые лично встретятся президенты России и Украины.
Эхо Москвы вчера в 16:01
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
Происшествия

По факту смерти заключенного в ИК-6 в Брянской области возбудили дело

Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по факту смерти заключенного исправительной колонии №6. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
ТАСС 15:30
Политика

Зеленский назвал вероятность продления транзита газа высокой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает высокой вероятность продления контракта на транзит газа из России в ЕС через Украину после 1 января.
РИА Новости 19:23
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия 19:20
Происшествия

Экс-замглавы Приволжского центра МЧС задержали по делу о мошенничестве

В Перми задержали бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС России по Государственной противопожарной службе, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере.
RT на русском 16:07
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Gazeta.SPb 15:31
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Общество

В Великом Новгороде реконструируют битву новгородцев с суздальцами

Театрализованное действие под открытым небом состоится в рамках программы праздничных мероприятий праздника в честь иконы Знамения Божией Матери, которые пройдут в Великом Новгороде с 1 по 11 декабря 2019 г.
Великий Новгород.ру 10:35
Политика

Глава МВД Украины позитивно оценил переговоры Зеленского с Путиным

Украинская сторона позитивно оценивает прошедшие в Париже переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Rambler News Service 16:01
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус 06:23
Гаджеты

Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Astera 16:28
Политика

Путин: отношения с Украиной движутся в правильном направлении

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной движутся в правильном направлении.
РЕН ТВ 18:09
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона не может прекратить поставки газа через Украину, поскольку заботится об интересах украинских и европейских потребителей.
Страна Советов on-line вчера в 02:53
Космос

В Adidas планируют первыми протестировать обувь в космосе

Представители Adidas объявили о намерении стать первой в истории компанией, тестировавшей обувь в космосе.
UfacityNews.ru 05:41
Общество

В России предлагают приравнять хищения из бюджета к госизмене

Член СПЧ и глава "Национального антикоррупционного комитета" Кирилл Кабанов, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, предложил приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и наказывать за это сроком заключения от 10 до 25 лет.
Комсомольская правда 03:01
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Общество

Во Владивостоке выявили хищение 17 млн рублей при ремонте дорог

Правоохранительные органы во Владивостоке выявили мошенническую схему и систему откатов чиновников городской администрации, сумма ущерба превысила 17 млн рублей, об этом ТАСС сообщил источник.
ТАСС 09:08
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда 14:58
Общество

Роспотребнадзор предупредил о поддельных штрафах от его имени

Мошенники начали рассылать через «Почту России» постановления о штрафах, которые якобы вынесли территориальные органы Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 12:17
Авто

Составлен рейтинг самых популярных марок машин в России

Клопс вчера в 05:53
Политика

Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Life.ru 18:12
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль 07 декабря в 00:24
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