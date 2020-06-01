Финансы
РидусПочему рубль растет, невзирая на кризис
Рубль, который заметно укрепился с начала мая, отметил окончание минувшей рабочей недели ускорением роста. В четверг на вечерних торгах Московской биржи доллар дешевел до 70,14 рубля - это минимум с 6 марта. В пятницу американская валюта снова подорожала, но не слишком сильно.
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Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Политика
Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи
Президент РФ Владимир Путин распорядился возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам, сообщает «Российская газета».
Православие и Мир 07:23
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Газета.Ru 11:50
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Футбол
Роналдо не включил Роналду в свой топ-5 современных футболистов
Легендарный экс-футболист Роналдо назвал пятёрку лучших футболистов современности, в которой не нашлось места форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, обладателю 5 «Золотых мячей».
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество
Почасовая минималка в России
Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
Бухгалтерия.ру 09:05
Игры
В компании Sony рассказали о цене на PlayStation 5
Ранее Sony отмечала, что 4 июня презентует 38 игр для PlayStation 5, которые войдут в стартовую линейку.
Moi-portal.ru 03:21
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru 18:52
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru 14:30
Финансы
Доллар опустился ниже 70 рублей
На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 1 июня, курс доллара опустился до 69,79 (-0,96).
ИА БанкИнформСервис 03:26
Здоровье
Стать дворниками и уборщиками предложили врачам российской клиники
Стать дворниками и уборщиками предложили медицинским работникам российской клиники. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:24
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости 18:31
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Происшествия
Судмедэксперты подтвердили смерть Джорджа Флойда от удушения
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании.
REGNUM 18:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Авто
Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 30 мая в 02:28
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК 19:52
Общество
Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье
В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
Технологии
«МегаФон» запустил тариф совместно с блогером Wylsacom
"МегаФон" первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера.
Adindex.ru 06:53