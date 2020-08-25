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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $45 за баррель

Котировки выросли на 0,02% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 0,38%, до $42,46 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent держится на уровне $44 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Цена нефти Brent поднялась до $45,15 за баррель

News.ru02:05
Взгляд.ру

Цены на нефть колеблются на фоне ураганов в США

Взгляд.ру01:17
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русском01:30
Росбалт

Нефть Brent чуть дорожает, WTI слегка дешевеет

Росбалт02:59
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки WTI остановились на отметке $42

ИА Красная Весна01:04
ПРАЙМ

Добыча нефти в Мексиканском заливе из-за штормов остановлена на 82,4%

ПРАЙМ01:23
РБК

Нефть, Мосбиржа, «М.Видео», ByteDance: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
РИА Новости02:03
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В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости23:37
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUMвчера в 04:17
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Дерматолог рассказала, как предотвратить появление морщин

Появление морщин, которые первыми указывают на старение кожи, может быть связано с нерациональным питанием, неправильным уходом, регулярным стрессом и эмоциональными перегрузками, сообщила дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
News.ru02:50
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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