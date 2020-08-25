Цена нефти Brent поднялась выше $45 за баррель
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Котировки выросли на 0,02% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки WTI опустилась на 0,38%, до $42,46 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent держится на уровне $44 за баррель.В источнике
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