Мещанский районный суд Москвы возобновляет слушания по делу «Седьмой студии» после долгого перерыва, которого потребовало проведение комплексной экспертизы.

с чего всё началось

Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Судья Ирина Аккуратова на заседании 11 сентября отметила, что в деле есть нарушения, которые невозможно устранить в рамках процесса.

Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

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