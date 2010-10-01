Коронавирус

Каспий.ИнфоКаспий.ИнфоПочему в Астраханской области продлили карантин

На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры. По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, по количеству свободных коек и по охвату тестированием – мы в зелёной зоне.
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На территории Астраханской области сохраняются ограничительные меры

ГТРК Лотос14:19

В Астраханской области ограничительные меры сохраняются

Астрахань FM13:31

Продление карантина в Астраханской области: подробности

Блокнот Астрахань 13:49

Официально: режим ограничений в Астраханской области продлен

Пункт А13:10

В Астраханской области ограничительные меры сохраняются

Астрахань 2413:00

Губернатор Игорь Бабушкин сохранил в Астраханской области все ограничения

Астраханские новости13:16

Игорь Бабушкин раскритиковал астраханцев за отсутствие масок

Арбуз13:48
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего режима

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
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Общество

Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
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Общество

Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com 14:30
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Здоровье

Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы

Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
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Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру 13:28
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Космос

Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе

РЕН ТВ 19:41
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
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Общество

Путин лично проконтролирует реализацию выплат медикам

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
РИАМО 10:52
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Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Футбол

8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях

Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru вчера в 13:22
Космос

Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

РЕН ТВ 12:24
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Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Происшествия

Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке

"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 19:37
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Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
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Футбол

Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»

Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru 12:14
Наука

Эксперты изучили влияние «влажной жары» на человека

Выяснилось, что кратковременные климатические состояния, в которых совокупная температура и влажность превышали физиологические пределы выносливости человека, много раз случались в Азии, Африке, Австралии, Южной и Северной Америке.
Anonsens 13:23
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Здоровье

У трех детей в США выявили новый нетипичный симптом КОВИД

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в США у троих детей в возрасте от трех месяцев до 14 лет выявили новый нетипичный симптом коронавирусной инфекции.
Невские Новости 20:08
Общество

Названы регионы, где больше всего нарушают режим самоизоляции

Среди регионов, жители которых наиболее часто нарушают режим самоизоляции, оказались Приморье и юг России, 11 мая со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрия Валяева, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 14:30
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Авто

Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет

Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe вчера в 11:00
Кино

Приквел «Дюны» станет комиксом

Studios анонсировала выпуск комикса под названием "Дюна: Дом Атрейдес", который будет создан по мотивам одноименного литературного произведения, выпущенного в 1999 году.
Kinonews.ru 16:48
Технологии

Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10, сообщает ToDay News Ufa Обновить платформу можно посредство ряда несложных операций.
ToDay News Ufa 12:04
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Экономика

Путин объявил о списании налогов малому и среднему бизнесу

ИП и компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей полностью спишут налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал.
Profibeer.ru 10:29
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Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition протестировали

Предполагается, что данный процессор может быть мобильным представителем семейства Renoir на архитектуре Zen 2. Отмечается, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition очень похож на Ryzen 7 4800U с TDP 15 Вт, превосходя данную модель по максимальной частоте на 100 МГц.
Vevby.ru 18:15
Политика

Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
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