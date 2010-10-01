На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры. По словам губернатора региона Игоря Бабушкина, по количеству свободных коек и по охвату тестированием – мы в зелёной зоне.

Почему в Астраханской области продлили карантин

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