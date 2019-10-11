Происшествия

Газета.RuГазета.RuПочему в Шереметьево пропустили пассажира с пистолетом

Сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево при досмотре вещей на заметили травматический пистолет, который впоследствии был пронесен на борт самолета.
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