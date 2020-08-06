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Инфорос
Инфорос

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия защиты является губительной для актера.
Национальная служба новостейвчера в 10:52
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Почётный адвокат России раскритиковал защиту Ефремова

Комсомольская правда01:03
Известия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

Известия00:59
РИА Новости

Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

РИА Новости21:27
News.ru

Почётный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

News.ru22:25
Московский Комсомолец

Почётный адвокат заявил, что Ефремов находится в руках шарлатана

Московский Комсомолец21:49
Lenta.ru

Адвокат раскритиковал защиту Ефремова

Lenta.ru22:29
Национальная служба новостей

Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Национальная служба новостейвчера в 10:52

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер06:00
222

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
53

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
9

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Деньги Елена Молчанова © ИА REGNUM Предлагается ввести дополнительные социальные выплаты: граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе.
REGNUM06:32

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец17:02
2,8K

Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2

Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика3 августа в 08:03
5

«Яндекс» начал тестировать беспилотники на дорогах США

«В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулём, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», - сообщили в «Яндексе».
Rambler News Service07:56
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Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Российская газетавчера в 07:12
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ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБК08:25

Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ru05:47
5