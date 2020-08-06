Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
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По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".В источнике
С чего всё началось
Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста
Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия защиты является губительной для актера.
Национальная служба новостейвчера в 10:52
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