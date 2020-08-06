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Инфорос
Инфорос

Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".В источнике
С чего всё началось
Национальная служба новостей

Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия защиты является губительной для актера.
Национальная служба новостейвчера в 10:52
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Почётный адвокат России раскритиковал защиту Ефремова

Комсомольская правда01:03
Известия

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

Известия00:59
News.ru

Почётный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

News.ru22:25
Lenta.ru

Адвокат раскритиковал защиту Ефремова

Lenta.ru22:29
Московский Комсомолец

Почётный адвокат заявил, что Ефремов находится в руках шарлатана

Московский Комсомолец21:49
РИА Новости

Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

РИА Новости21:27
Национальная служба новостей

Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Национальная служба новостейвчера в 10:52
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое

В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru03:14
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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Соперник Лукашенко назвал цель задержания граждан России в Белоруссии

Руководство Белоруссии могло задержать группу граждан России, якобы являющихся бойцами ЧВК «Вагнер», для ужесточения контроля за акциями протеста оппозиции, заявил кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень, 6 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна04:46
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