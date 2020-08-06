Происшествия
Lenta.ruАдвокат раскритиковал защиту Ефремова
Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, в эфире НСН. В частности, Островский обратил внимание на заявления адвоката актера Эльмана Пашаева перед судом.
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с чего всё началось
Почетный адвокат России в эфире НСН рассказал о реакции суда на выбранную Ефремовым и его адвокатом стратегию защиты.Национальная служба новостейвчера в 10:52
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