Почетный адвокат России в эфире НСН рассказал о реакции суда на выбранную Ефремовым и его адвокатом стратегию защиты.

с чего всё началось

Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, в эфире НСН. В частности, Островский обратил внимание на заявления адвоката актера Эльмана Пашаева перед судом.

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