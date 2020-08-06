Происшествия

ИзвестияИзвестияПочетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
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с чего всё началось

Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Почетный адвокат России Александр Островский в беседе с НСН отметил, что подобная стратегия защиты является губительной для актера.
Национальная служба новостейвчера в 10:52

Подробнее о событии

Почётный адвокат заявил, что Ефремов находится в руках шарлатана

Московский Комсомолецвчера в 21:49

Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева

Известия00:59

Известный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

Телеканал 360°вчера в 22:39

Адвокат раскритиковал защиту Ефремова

Lenta.ruвчера в 22:29

Почётный адвокат России раскритиковал защиту Ефремова

Комсомольская правда01:03

Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева

РИА Новостивчера в 21:27

Стратегию защиты Ефремова сравнили с петлей на шее артиста

Национальная служба новостейвчера в 10:52
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Транспорт

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Минтранс России планирует запустить движение поездов по высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в декабре 2026 года.
RT на русском 01:29
Происшествия

Экс-глава «Интеко» после допроса стал свидетелем по делу о хищениях

Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.
Интерфакс 01:30
Кино

Джонни Депп больше не кривляется, а Рассел Кроу рассержен. Кино недели

В "Секрете" зрители узнают о тайном незнакомце из прошлого Кэти Холмс, а в "Неистовом" увидят Рассела Кроу в ярости.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Глюкоза почтила память погибшей в ДТП Бережной редким фото

Певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, в годовщину гибели в ДТП украинского общественного деятеля Ирины Бережной опубликовала совместный снимок.
ФАН вчера в 16:20
2
Общество

Роскачество назвало качество молочных сосисок нестабильным

Лучшими сосисками Роскачество назвало продукцию под марками «Дымов» (5 баллов), «Молочные» (5 баллов) и «Папа может» (4,9 баллов).
Коммерсантъ 01:47
6
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
31
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
4
Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
2K
Происшествия

На термальном курорте под Челябинском вспыхнула баня

Челябинский обзор 02:01
Кино

Лили Вачовски рассказала, что «Матрица» – фильм о трансгендерности

ИА InterMedia вчера в 12:39
6
Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 09:44
Общество

Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
12
Общество

Экс-замглавы ЛУКОЙЛа назвали владельцем энергопроекта в Англии

Бенефициаром компании Aquind, которая намерена объединить энергосети Великобритании и Франции за 1,2 млрд фунтов, является бывший замглавы нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Виктор Федотов.
URA.Ru 01:32
1
Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
1,6K
Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
8
Общество

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
626
Кино

Дуэйн Джонсон ответил на «режиссерскую» версию «Зеленого Фонаря»

Среди фанатов активно циркулируют слухи, что в фильме «Черный Адам» Райан Рейнольдс будет играть Человека-Ястреба.
Popcornnews.ru вчера в 18:30
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
356
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru вчера в 12:28
227
Кино

Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме

В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело вчера в 11:22
15
Политика

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
327
Шоу-бизнес

Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака

Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости 04 августа в 05:32
473
Происшествия

В избиении украинской модели в Турции заподозрили ее бойфренда

Lenta.ru вчера в 12:29
Кино

Джеймс Ганн раскрыл полное название нового «Отряда Самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн в свой день рождения продемонстрировал логотип нового фильма Отряд самоубийц, на нем изображено полное название картины.
iReactor вчера в 18:41
Общество

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.
Известия 00:37
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Общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 20:15
327
Шоу-бизнес

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Что происходит вчера в 05:54
127
Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Новый День вчера в 06:22
622
Экономика

Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes

Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 08:12
415
Происшествия

Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

RT на русском вчера в 02:54
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