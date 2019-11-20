По информации источника, 47-летний аргентинский специалист может возглавить «Баварию» по окончании сезона-2019/20. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино. Напомним, вчера, 19 ноября, Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма».

Почеттино может стать главным тренером «Баварии» по окончании сезона

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