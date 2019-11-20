Футбол

Советский спортСоветский спортПочеттино может стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона

По информации издания, аргентинец станет главным тренером команды, начиная со следующем футбольного сезона. Бывший футболист Баварии, а ныне спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич провел первые контакты с Почеттино.
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