По информации издания, аргентинец станет главным тренером команды, начиная со следующем футбольного сезона. Бывший футболист Баварии, а ныне спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич провел первые контакты с Почеттино.

Почеттино может стать главным тренером «Баварии» со следующего сезона

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