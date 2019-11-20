Специалист может возглавить «Баварию» по завершении сезона-2019/20, сообщает Bild. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино. Почеттино стал главным тренером «Тоттенхэма» в 2014 году, а до этого был в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

Почеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона

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