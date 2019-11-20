Футбол
News.ruПочеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона
Специалист может возглавить «Баварию» по завершении сезона-2019/20, сообщает Bild. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино. Почеттино стал главным тренером «Тоттенхэма» в 2014 году, а до этого был в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
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Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Футбол
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Политика
Бени Ганц не смог сформировать правительство в Израиле
21 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту Реувену Ривлину мандат на формирование правительства, так как не смог его сформировать.
Энергетика
Brent подешевела до $60,7 за баррель
За вторник Brent подешевела на $1,53 (2,45%), до $60,91 за баррель.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Политика
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
По мнению спикера эстонского парламента, прогресс в утверждении пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартуский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.
Экономика
Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе
Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.
Общество
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного отказа в будущем от механизма долевого строительства в России.
Происшествия
Сына бывшего президента Германии убили во время лекции
Врач Фриц фон Вайцзеккер, сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, был смертельно ранен во время лекции.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Музыка
Российскому участнику детского Евровидения стало плохо
Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше.
Экономика
Полную компенсацию советских вкладов приостановили до 2023 года
Еще на год - до 1 января 2023 года - будет приостановлена полная компенсация дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Транспорт
Названа планируемая дата запуска грузовых поездов по мосту в Крым
Грузовое железнодорожное сообщение по мосту между Крымом и материковой частью России планируют запустить 1 июня 2020 года.
Кино
Инсайдеры СМИ разошлись в информации о сиквеле «Джокера»
Западные авторитетные СМИ неожиданно разошлись в информации о работе Warner Bros. над вероятным сиквелом «Джокера» и сотрудничестве с режиссёром Тоддом Филлипсом.
Происшествия
Героический экипаж «Уральских авиалиний» наградили орденами Мужества
Ранее Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев Российской Федерации, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.