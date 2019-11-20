Футбол
News.ruПочеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона
Специалист может возглавить «Баварию» по завершении сезона-2019/20, сообщает Bild. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино. Почеттино стал главным тренером «Тоттенхэма» в 2014 году, а до этого был в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
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Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
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Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.
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Как утверждает хозяин автомобиля, эту машину сделали в Тольятти в 1986 году, в первый месяц после запуска "ноль восемьдесят третьей" модификации.
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За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в бюро, в январе-октябре 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 598,5 млрд руб.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
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Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
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Зеленский раскрыл тайну украинской ДНК
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«Газпром» продаст на Московской бирже акции 3,5% акций компании
Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.