Футбол

News.ruNews.ruПочеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона

Специалист может возглавить «Баварию» по завершении сезона-2019/20, сообщает Bild. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино. Почеттино стал главным тренером «Тоттенхэма» в 2014 году, а до этого был в «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Йозуа Киммих: «Почеттино – топ-тренер. Не знаю, обсуждают ли его кандидатуру»

Sports.ruвчера в 10:39

Почеттино может стать главным тренером «Баварии» по окончании сезона

Чемпионатвчера в 09:37

Покеттино может возглавить «Баварию» по окончании сезона

Спорт-Экспрессвчера в 09:26

СМИ: Почеттино может возглавить «Баварию»

Матч ТВвчера в 09:09

СМИ: Почеттино может возглавить «Баварию»

Sportbox.RUвчера в 09:09

Почеттино может возглавить «Баварию» следующим летом

Soccer.ruвчера в 12:46

Экс-тренер «Тоттенхэма» может возглавить «Баварию»

Газета.Ruвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
Футбол

После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
Транспорт

Путин лично откроет платную трассу М-11 Москва–Петербург

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.
Известия вчера в 21:47
Транспорт

Турникеты МЦД сломались через несколько часов после открытия станций

Коммерсантъ 02:53
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Технологии

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Полит.ру вчера в 06:16
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 19 ноября в 04:10
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Зеленский отказался от помощи Лукашенко

По словам Зеленского, глава Белоруссии Александр Лукашенко не раз предлагал ему помощь на границе между Россией и Украиной.
Рамблер 02:53
Общество

СКР выявил новые хищения при строительстве космодрома Восточный

Коммерсантъ 02:12
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Кино

«Чудотворцы» вернутся на экраны телевизоров

REGNUM 03:17
Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
АМИТЕЛ 03:18
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 вчера в 21:22
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении

В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Lenta.ru 03:25
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в США

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в городе Бока Чика на юге американского штата Техас.
Газета.Ru 03:10
Происшествия

В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей

Известия 00:01
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Авто

Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу

Как утверждает хозяин автомобиля, эту машину сделали в Тольятти в 1986 году, в первый месяц после запуска "ноль восемьдесят третьей" модификации.
Wroom.ru 19 ноября в 03:44
Экономика

За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в бюро, в январе-октябре 2019 года сумма выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) составила 598,5 млрд руб.
Газета.Ru вчера в 15:36
Игры

По Divinity Original Sin делают настольную игру

Кооперативная приключенческая игра Divinity Original Sin the Board Game рассчитана на четверых игроков старше 14 лет.
Игромания.ру вчера в 11:21
Политика

Украину не интересует контракт с «Газпромом» на год

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна не заинтересована в промежуточном контракте с "Газпромом", сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:28
Общество

Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане

РБК вчера в 10:20
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Политика

Зеленский раскрыл тайну украинской ДНК

По словам Зеленского, «неотъемлемыми составляющими» ДНК украинца являются «достоинство и свобода».
Lenta.ru 03:10
Экономика

«Газпром» продаст на Московской бирже акции 3,5% акций компании

Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продаст на Московской бирже 3,5% обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
Газета.Ru 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное