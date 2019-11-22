Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUПочеттино написал пожелания футболистам «Тоттенхэма»

Тренер на тактической доске в раздевалке клуба написал послание футболистам.
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Почеттино попрощался с игроками «Тоттенхэма», оставив трогательное сообщение в раздевалке

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Sportbox.RUвчера в 20:05

Покеттино оставил игрокам послание в раздевалке

Спорт-Экспрессвчера в 22:05

Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма». Фото

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Газета.Ruвчера в 21:00

Почеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»

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«Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

Бомбардир.рувчера в 22:53
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ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

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Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

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Lenta.ru вчера в 18:01
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Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

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Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
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Американские эксперты назвали несколько способов использовать устаревшие модели смартфоны, после покупки новых.
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В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
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Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
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Главной задачей ближайших десяти лет является укрепление военного, технического и кадрового потенциала за счет эффективного расходования средств, заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания Совбеза РФ.
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