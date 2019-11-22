Футбол
RT на русскомПочеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке
Помощник Почеттино Жезус Перес опубликовал в своём Twitter фото из раздевалки, в которой экс-наставник «шпор» вместе со своим штабом написали прощальные слова на тактической доске. 19 ноября лондонцы объявили об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.
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Почеттино попрощался с игроками «Тоттенхэма», оставив трогательное сообщение в раздевалке
Sport24.ruвчера в 20:49
Помощник Почеттино отправил от имени специалиста сообщение игрокам «Тоттенхэма»
Sportbox.RUвчера в 20:05
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