Футбол
RT на русскомПочеттино оставил футболистам «Тоттенхэма» послание в раздевалке
Помощник Почеттино Жезус Перес опубликовал в своём Twitter фото из раздевалки, в которой экс-наставник «шпор» вместе со своим штабом написали прощальные слова на тактической доске. 19 ноября лондонцы объявили об увольнении Почеттино, возглавлявшего команду с 2014 года.
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Почеттино попрощался с игроками «Тоттенхэма», оставив трогательное сообщение в раздевалке
Sport24.ruвчера в 20:49
Помощник Почеттино отправил от имени специалиста сообщение игрокам «Тоттенхэма»
Sportbox.RUвчера в 20:05
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Футбол
Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обрадовался, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» и вернулся в АПЛ.
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет
Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Политика
Между Турцией и Крымом возобновят паромное сообщение
Крымский порт "Керчь" и турецкий "Зонгулдак" могут возобновить регулярное паромное сообщение, прерванное два года назад.
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Культура
Интимный разговор Дорониной и Путина: о чем актриса просила президента
Политика
В Крыму рассказали, что на самом деле изъяли с украинских кораблей
Общество
Лукашенко запретил руководителям брать на работу любовниц
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Общество
СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Кино
ТНТ представил первый анимационный проект
Креативный продюсер Владимир Федоров предположил, что в ближайшем будущем на ТНТ могут появиться и другие анимационные сериалы.
Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Наука
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.