Футбол
Sport.ruПочеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино обратился к игрокам "Тоттенхэма" после того, как его уволили с поста главного тренера клуба. Аргентинец оставил специальное послание в раздевалке команды, использовав тактическую доску.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Почеттино попрощался с игроками «Тоттенхэма», оставив трогательное сообщение в раздевалке
Sport24.ruвчера в 20:49
Помощник Почеттино отправил от имени специалиста сообщение игрокам «Тоттенхэма»
Sportbox.RUвчера в 20:05
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
"Установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", — отмечается в сообщении.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Фигурное катание
Российская фигуристка установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная с мировым рекордом победила в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.
Политика
Объявлена дата большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 ноября.
Кино
Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете
Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Политика
Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* к российскому лидеру Владимиру Путину.
Футбол
«Спартак» сыграет дома с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России
В РФС прошла жеребьевка по определению хозяев полей в матчах четвертьфиналаКубка России по футболу сезона-2019/20.
Происшествия
Два пилота ВВС США погибли при крушении самолета в Оклахоме
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Общество
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра
Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, пишет ТАСС.
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Происшествия
Летчик делал селфи: названа причина столкновения самолетов ВВС США
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Игры
Опубликован трейлер долгожданной игры Half-Life: Alyx
Главным персонажем в Half-Life: Alyx станет героиня второй части Аликс Вэнс, а события в ней происходят между первой и второй частями игры.
Экономика
Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей
Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом загорелся авиалайнер
Здоровье
Диетолог объяснила связь между отказом от курения и лишним весом
Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему у некоторых людей после отказа от курения появляется лишний вес.
Происшествия
В Москве в отделении полиции скончался задержанный
В Москве в отделении полиции скончался мужчина, задержанный за мелкое хулиганство. МВД проводит проверку в связи с произошедшим.
Киберспорт
State of Decay 2 в начале 2020 года выйдет в Steam
Спорт
Исполняющий обязанности президента ВФЛА будет объявлен в субботу
В субботу в здании Олимпийского комитета России соберется президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает официальный сайт организации.
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.