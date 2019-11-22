Футбол

Sport.ruSport.ruПочеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»

Маурисио Почеттино обратился к игрокам "Тоттенхэма" после того, как его уволили с поста главного тренера клуба. Аргентинец оставил специальное послание в раздевалке команды, использовав тактическую доску.
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Почеттино попрощался с игроками «Тоттенхэма», оставив трогательное сообщение в раздевалке

Sport24.ruвчера в 20:49

Помощник Почеттино отправил от имени специалиста сообщение игрокам «Тоттенхэма»

Sportbox.RUвчера в 20:05

Покеттино оставил игрокам послание в раздевалке

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Почеттино оставил послание игрокам «Тоттенхэма». Фото

Чемпионатвчера в 22:29

Почеттино трогательно попрощался с игроками «Тоттенхэма»

Газета.Ruвчера в 21:00

Почеттино оставил трогательное послание игрокам «Тоттенхэма»

Sport.ru03:15

«Вы всегда будете в наших сердцах». Покеттино оставил игрокам «Тоттенхэма» записку на тактической доске

Бомбардир.рувчера в 22:53
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