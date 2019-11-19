Футбол

РИА НовостиРИА НовостиПочеттино покидает пост главного тренера футбольного клуба «Тоттенхэм»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба. Вместе с ним клуб покидают его помощники Хесус Перес, Мигель Д'Агостино и Антони Хименес.
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