Футбол
ЧемпионатПочеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
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Хоккей
«Трактор» поместил Василия Демченко в список отказов
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей иногда бывает стыдно за русских мужчин.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Общество
«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»
Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Политика
В канун нормандского саммита радикалы пригрозили Зеленскому майданом
Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате.
Шоу-бизнес
Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера
Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Наука
Учёные создали электрооптическое наноустройство для быстрой памяти и процессоров
Исследователи объединили концепции интегрированных технологий фотоники, плазмоники и электронной памяти, чтобы создать компактное устройство, которое может работать одновременно как оптическая и как электрическая память, а также выступать в качестве процессора.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Происшествия
В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок
Политика
Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения
Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
Футбол
Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге
Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Экономика
Вводятся новые правила защиты клиентов фондового рынка
Со вступлением стандартов в силу на фондовом рынке появляется механизм контрольных закупок В базовом стандарте в отношении брокеров особое внимание уделено информированию потребителя в случае заключения сделок с использованием программ автоследования, а также приобретения паев ПИФов и производных финансовых инструментов, отмечает Банк России.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
Происшествия
Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале
В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Авто
Обновленный Jaguar F-Type показали до премьеры
Напомним, официально обновлённый Jaguar F-Type представят 2 декабря.
Политика
Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета
МИД Сирии обвинил США в попытках вмешательства в деятельность сирийского конституционного совета.
Гаджеты
В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android
По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.