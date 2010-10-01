Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

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