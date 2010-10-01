Футбол

ЧемпионатЧемпионатПочеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

3 фото
Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Почеттино советуют не идти в «Арсенал», а дождаться предложения от «Баварии», «Реала» или «МЮ»

Sports.ruвчера в 15:28

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Чемпионат01:41

СМИ: Окружение Почеттино советует ему не работать в «Арсенале», а дождаться вариантов получше

Матч ТВ02:51

СМИ: Окружение Почеттино советует ему не работать в «Арсенале», а дождаться вариантов получше

Sportbox.RU02:51

The Telegraph: друзья советуют Покеттино не идти в «Арсенал», а дождаться предложений от «Реала» и «Баварии»

Бомбардир.ру03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Хоккей

«Трактор» поместил Василия Демченко в список отказов

Челябинск Сегодня 03:59
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Шоу-бизнес

Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала, что ей иногда бывает стыдно за русских мужчин.
ФАН вчера в 11:32
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика

В канун нормандского саммита радикалы пригрозили Зеленскому майданом

Бывший депутат Рады и член националистической организации «Свободные люди» Андрей Левус призвал выйти к офису президента Украины Владимира Зеленского, расположенного в Киеве на улице Банковой, 8 декабря, то есть накануне проведения встречи в нормандском формате.
REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.
StarHit.ru вчера в 12:00
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
OAnews вчера в 22:04
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Общество

Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Наука

Учёные создали электрооптическое наноустройство для быстрой памяти и процессоров

Исследователи объединили концепции интегрированных технологий фотоники, плазмоники и электронной памяти, чтобы создать компактное устройство, которое может работать одновременно как оптическая и как электрическая память, а также выступать в качестве процессора.
3DNews 04:54
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Происшествия

В жилом доме в Ярославле произошел хлопок газа, пострадал ребенок

Вести.Ru вчера в 15:39
Политика

Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения

Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
ФАН 03:48
Футбол

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Экономика

Вводятся новые правила защиты клиентов фондового рынка

Со вступлением стандартов в силу на фондовом рынке появляется механизм контрольных закупок В базовом стандарте в отношении брокеров особое внимание уделено информированию потребителя в случае заключения сделок с использованием программ автоследования, а также приобретения паев ПИФов и производных финансовых инструментов, отмечает Банк России.
Российская газета 28 ноября в 10:30
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru вчера в 18:20
Хоккей

«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме

REGNUM вчера в 23:25
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Авто

Обновленный Jaguar F-Type показали до премьеры

Напомним, официально обновлённый Jaguar F-Type представят 2 декабря.
За рулем Кубань вчера в 01:39
Политика

Сирия обвинила США во вмешательстве в работу конституционного комитета

МИД Сирии обвинил США в попытках вмешательства в деятельность сирийского конституционного совета.
RT на русском 04:25
Гаджеты

В Huawei рассказали о преимуществах Harmony OS перед Android

По мнению старшего вице-президента Huawei по связям с общественностью Джой Тана, Harmony OS является легкой и компактной операционной системой с большим количеством функций.
OAnews 00:01
Происшествия

В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Prо Город Пенза 29 ноября в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маурисио Почеттино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное